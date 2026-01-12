İran’da ülke genelinde mitingler: 'Yabancı destekli kargaşaya hayır'

İran’da toplumun farklı kesimlerinden binlerce kişi, “yabancı destekli isyan girişimlerini” protesto etmek ve İslam Cumhuriyeti’ne destek vermek amacıyla ülke genelinde düzenlenen mitinglere katıldı.

Gösteriler, başkent Tahran dahil olmak üzere birçok eyalette pazartesi günü gerçekleştirildi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, mitingler çoğu eyalette yerel saatle 14.00’te başladı. Bazı bölgelerde ise toplanmaların sabah saatlerinde, 09.00 ve 11.00’de yapıldığı bildirildi.

İranlı yetkililer, mitingleri “ülkenin birlik ve bütünlüğünün açık bir göstergesi” olarak tanımlarken, dış güçlerin “paralı unsurlar ve terörist yapılar” aracılığıyla ülkede kaos yaratma girişimlerinin boşa çıkarıldığını savundu.

Yetkililer, geçen ay bazı kentlerde esnafın ekonomik sorunlar nedeniyle barışçıl protestolar düzenlediğini kabul etti. Ancak bu eylemlerin, ABD ve İsrailli yetkililerin açıklamalarının ardından, İsrail bağlantılı Farsça yayın yapan medya kuruluşlarının da etkisiyle şiddet olaylarına dönüştürüldüğü öne sürüldü.

İran yönetimi, ekonomik taleplerin meşru olduğunu ve bu sorunların çözümü için adım atılacağını belirtirken, halkın geçim sıkıntısının ABD’nin tek taraflı yaptırımları, özellikle Merkez Bankası ve petrol ihracatını hedef alan yaptırımlarla bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

LİDERLERDEN ÇAĞRI

İranlı yetkililer, ülkedeki şiddet olaylarının ABD ve İsrail tarafından desteklendiğini savundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın, protestoculara destek açıklamaları yaptığı ve “barışçıl göstericilere zarar verilmesi halinde” İran’a saldırı tehdidinde bulunduğu hatırlatıldı.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin “vandallara boyun eğmeyeceğini” belirterek, halkı dış tehditlere karşı birlik olmaya çağırdı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, pazar günü katıldığı bir televizyon programında, protesto hakkı ile şiddet eylemleri arasında net bir ayrım yapılması gerektiğini söyledi.

Pezeşkiyan, sivillerin öldürülmesinin “asla kabul edilemez” olduğunu vurgulayarak, ABD ve İsrail’in şiddet eylemlerine karışan grupları eğittiğini ve desteklediğini ileri sürdü.

İran Meclis Başkanı Kalibaf da, halkın barışçıl protesto hakkının tanındığını ancak silahlı terör ve vandalizme karşı kararlılıkla durulacağını söyledi.

İran yargısı, “yabancı destekli isyancılar ve teröristlere” karşı sert adımlar atılacağını, kan dökülmesi ve kamu malına zarar verilmesi gibi suçlara karışanlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu.