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İran’da üst düzey enerji yetkilisine suikast

İran’da üst düzey enerji yetkilisine suikast

24.06.2025 10:26:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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İran’da üst düzey enerji yetkilisine suikast

İran’ın enerji üretim kurumu Tavanir’in üst düzey yöneticisi Dr. Neda Rafiei Parsa, görev başındayken öldürüldü. İran basını saldırıdan İsrail’i sorumlu tuttu.

İran’ın devlet enerji üretim kurumu Tavanir'de üst düzey görev yapan Dr. Neda Rafiei Parsa, iddiaya göre İsrail’in düzenlediği bir saldırı sonucu öldürüldü. 

İran’ın yarı resmi ajansı Mehr, saldırıyı "görev başındayken gerçekleşen bir suikast" olarak duyurdu.

Mehr haber ajansının haberine göre, saldırının arkasında İsrail’in olduğu öne sürüldü.

Parsa, Tavanir’de veri ve istatistikten sorumlu kıdemli yönetici olarak görev yapıyordu. İran enerji sektörünün dijital altyapısı ve üretim bilgileri gibi stratejik verilerin denetimi, doğrudan Parsa’nın sorumluluğu altındaydı. 

Bu nedenle saldırının, sadece bir suikast değil, aynı zamanda İran’ın kritik altyapı sistemlerine yönelik istihbarat amaçlı bir eylem olabileceği değerlendiriliyor.

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