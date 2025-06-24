İran’da üst düzey enerji yetkilisine suikast

İran’ın devlet enerji üretim kurumu Tavanir'de üst düzey görev yapan Dr. Neda Rafiei Parsa, iddiaya göre İsrail’in düzenlediği bir saldırı sonucu öldürüldü.

İran’ın yarı resmi ajansı Mehr, saldırıyı "görev başındayken gerçekleşen bir suikast" olarak duyurdu.

Mehr haber ajansının haberine göre, saldırının arkasında İsrail’in olduğu öne sürüldü.

Parsa, Tavanir’de veri ve istatistikten sorumlu kıdemli yönetici olarak görev yapıyordu. İran enerji sektörünün dijital altyapısı ve üretim bilgileri gibi stratejik verilerin denetimi, doğrudan Parsa’nın sorumluluğu altındaydı.

Bu nedenle saldırının, sadece bir suikast değil, aynı zamanda İran’ın kritik altyapı sistemlerine yönelik istihbarat amaçlı bir eylem olabileceği değerlendiriliyor.