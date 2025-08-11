İran’da ‘zehirli gelin’ davası: 11 kocasını 22 yılda öldürdü

İran’da 56 yaşındaki Kolsum Akbari, 22 yıl boyunca 11 kocasını zehirleyerek öldürdüğü suçlamasıyla idamla yargılanıyor.

Savcılığa göre Akbari, genellikle yalnız yaşayan yaşlı erkeklerle evleniyor, ardından onları diyabet ilaçları, tansiyon hapları, sakinleştiriciler ve bazı durumlarda endüstriyel alkol kullanarak öldürüyordu. Amaç, kurbanların mallarını ve mehirlerini ele geçirmekti.

2000 yılında başladığı cinayetler, kurbanların ileri yaşları ve sağlık sorunları nedeniyle doğal ölüm gibi görünmesi sayesinde uzun süre fark edilmedi.

Ancak 2023’te son eşi 82 yaşındaki Gholamreza Babaei’nin şüpheli ölümü üzerine yakalandı.

Babaei’nin oğlu, bir aile dostunun babasının da daha önce “Kolsum” adında bir kadın tarafından zehirlenmeye çalışıldığını söylemesi üzerine polise başvurdu.

“KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM”

Gözaltında cinayetleri itiraf eden Akbari, “Kaç kişiyi öldürdüğümü bilmiyorum. Belki 13 ya da 15 kişidir” dedi.

İlk evliliğini 18 yaşında yapan Akbari, ikinci evliliğinde ise çok daha yaşlı bir erkekle uzun süre yaşadı ve şiddete maruz kaldı. Eşinin ölümünden sonra yaşlı ve yalnız erkeklerle tanışmak için kadınların toplandığı toplantılara katıldığı öğrenildi.

Akbari, potansiyel kurbanlarını genellikle onların kızları veya tanıdıkları aracılığıyla buluyordu. Mali durumlarını öğrendikten sonra yüksek mehir karşılığı evleniyor, ardından kurbanlarını yavaş yavaş zehirliyordu. İlaçların yeterli olmadığı durumlarda yastık veya havluyla boğarak öldürüyordu.

Cinayetler, kuzeydeki Mazenderan eyaletinin Sari, Neka, Mahmoudabad, Babol ve Qaemşehr gibi farklı şehirlerinde işlendi. Bu coğrafi dağılım, ölümler arasındaki bağlantının yıllarca kurulmasını engelledi.

2020’de Masih Nemati isimli bir erkek, zehirli şurubu içtikten sonra hayatta kaldı. Nemati, Akbari’yi evinden kovdu ancak polise şikâyette bulunmadı.

AİLELERDEN İDAM TALEBİ

Sari Devrim Mahkemesi’nde görülen davada, dört kurbanın ailesi Akbari’nin idamını talep etti. Toplam 45 davacı, Akbari’nin miras ve mehirleri kızının üzerine geçirdiğini öne sürüyor.

Sanığın avukatı, müvekkilinin akıl sağlığı açısından incelenmesini istese de mağdur yakınları, “Bu kadar planlı cinayetleri akıl hastası biri yapamaz” diyerek talebi reddetti.

Olay, İran’da geniş yankı uyandırdı. Devlet televizyonunda Nevruz tatilinde yayımlanan bir dizideki bir karakterin isminin Akbari’ye gönderme olduğu konuşuldu. Sosyal medyada da mizah konusu olan dava, mağdur ailelerini öfkelendirdi.

Bir kurban yakını, “Bu, bizim babalarımızın öldürüldüğü korkunç bir olay. Adalet beklerken yapılan espriler acımızı katlıyor” dedi.

Mahkeme, tüm davacıların dinlenmesinin ardından kararını açıklayacak. Akbari, 11 kez kasten adam öldürme ve 1 kez öldürmeye teşebbüsle suçlanıyor.