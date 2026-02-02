İran’daki protestoların sembolü: Kefaletle serbest bırakıldı

İran’daki hükümet karşıtı protestolar sırasında tutuklanan ve idam cezası ile yargılanan Erfan Soltani, son gelişmelerle birlikte kefaletle serbest bırakıldı. 26 yaşındaki Soltani, geçtiğimiz ay Fardis’teki evinde yapılan baskınla tutuklanmıştı.

Soltani, “ülkenin iç güvenliğine karşı toplanma ve komplo kurma” suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. İddialara göre, İran hükümeti Soltani’yi idam etmeyi planlıyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Soltani’nin ailesi, bu planın doğruluğunu dünya kamuoyuna duyurmuştu. Ancak, İran yargısı bu iddiaları “uydurma haber” olarak nitelendirerek reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı uyarılar yaparak, protestocuların idam edilmesi durumunda “sert bir tepki” verileceğini belirtmişti.

Trump, Soltani’nin idamının ertelendiği konusunda kendisine güvence verildiğini ifade etmişti. Soltani’nin serbest bırakılması, uluslararası bir tepkiden sonra gerçekleşti.

Norveç merkezli insan hakları örgütü Hengaw, Soltani’nin kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu. İran’ın resmi medya organı Press TV de bu haberi doğruladı. Soltani’nin ailesi, protestolarda tutuklanan ve ölümle tehdit edilen diğer göstericiler için bir umut kaynağı oldu.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

Geçtiğimiz ay başlayan büyük ölçekli protestoların ardından, İran güvenlik güçleri şiddetli bir baskı başlattı.

CNN'in aktardığına göre, 6 bin 400’den fazla protestocu hayatını kaybetti ve binden fazla kişi tutuklandı. İnternet kesintileri ve baskılar sürerken, Soltani’nin durumu dünya çapında büyük yankı uyandırdı.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaşanan olaylarda ABD’yi suçladı ve Trump’ı protestoları kışkırtmakla itham etti.

Hamaney, “Amerikalılar bilmelidir ki, eğer bir savaş başlatırlarsa, bu bölgesel bir savaş olur” diyerek, olası bir ABD müdahalesine karşı uyarıda bulundu.

ABD, İran’ın nükleer programı ve füze üretimi konusundaki müzakerelerin başarısız olmasının ardından askeri müdahale olasılığını değerlendiriyor.

Trump, İran’a yönelik tehditlerini sürdürürken, İran hükümeti de diplomatik çözüm konusunda umutlu olduklarını belirtiyor. Gelecek dönemde ABD ve İran arasında tansiyonun daha da artması bekleniyor.