İran’dan ABD ve İsrail’e ültimatom: Yeni bir aşamaya geçildi

Tasnim haber ajansı, İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Serdar Musevi’nin bölgede ABD ve İsrail’e yönelik yeni bir saldırı aşamasının başladığını duyurduğunu aktardı.

Açıklamada, operasyonların “ağır ve etkili” şekilde süreceği vurgulandı.

Tasnim’in aktardığına göre Musevi, ABD ve İsrail’i hedef alan saldırıların yeni bir evreye girdiğini belirtti.

Bu aşamada saldırıların kapsamının genişletileceği ve yoğunluğunun artırılacağı ifade edildi.

Musevi, açıklamasında sert ifadeler kullanarak, “Kibir cephesinin omurgası sokaklarda ve meydanlarda kırılacak” dedi.

İran Devrim Muhafızları’nın daha önce yaptığı açıklamalarda, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde ABD ve İsrail hedeflerine yönelik yoğun bir saldırı dalgası başlatıldığı duyurulmuştu.

Saldırılarda balistik füzeler ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.

Balistik füzelerden atılan misket bombasıyla gerçekleştirildiği tahmin edilen saldırılar, İsrail'in merkezindeki birçok noktada hasara yol açtı.