İran’dan ABD ve İsrail’ uyarı: Bölgenin petrol ve gazını ateşe veririz

İran ordusunun Hatam el-Enbiya Merkez Karargâhı sözcüsü, ülkenin enerji altyapısı ya da limanlarına yönelik en küçük bir saldırı durumunda bölgedeki petrol ve doğal gaz tesislerini hedef alacaklarını açıkladı.

İran’a yakın Tasnim Haber Ajansı’na göre sözcü, “Saldırgan hükümeti ve tüm müttefiklerini uyarıyoruz: İran İslam Cumhuriyeti’nin enerji altyapısı ve limanlarına yönelik en küçük saldırı bile bizden ezici ve yıkıcı bir karşılık görecektir” dedi.

Sözcü ayrıca, böyle bir saldırı halinde, ABD ve Batılı müttefiklerinin çıkarlarının bulunduğu bölgedeki tüm petrol ve doğal gaz altyapısının hedef alınacağını söyledi:

“Bölgede ABD ve Batılı müttefiklerinin çıkarlarının bulunduğu tüm petrol ve gaz altyapısı ateşe verilecek ve yok edilecektir.”