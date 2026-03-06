İran’dan Avrupa’ya savaş uyarısı: Savaşa katılanlar hedef olur

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Macid Taht-Ravançi, Avrupa ülkelerine İran’a karşı yürütülen saldırılara dahil olmamaları yönünde uyarıda bulundu.

France 24’e konuşan Taht-Ravançi, Avrupa’ya “dikkatli olmaları” çağrısı yaptı.

Taht-Ravançi, İran’ın hem Avrupa ülkelerine hem de diğer aktörlere mesaj ilettiğini belirterek, “Avrupalılara ve diğer herkese, İran’a karşı yürütülen bu saldırganlık savaşına dahil olmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini zaten bildirdik” dedi.

İranlı yetkili, herhangi bir ülkenin İran’a yönelik saldırılara katılması halinde bunun sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Taht-Ravançi, “Eğer herhangi bir ülke İran’a yönelik saldırganlığa katılırsa, o ülkeler de İran’ın misillemesinin meşru hedefleri olacaktır” ifadelerini kullandı.