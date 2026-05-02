İran’dan Basra Körfezi çıkışı: Yeni kurallar uygulanacak

2.05.2026 09:36:00
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Basra Körfezi'nde İran lideri Mücteba Hamaney'in talimatları doğrultusunda yeni yönetim kurallarının uygulanacağını duyurdu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi’ne ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın idaresine dair şu ifadeler kullanıldı:

"Devrim liderinin tarihi talimatları doğrultusunda Fars (Basra) Körfezi’nde belirlenen yeni yönetim kuralları uygulanacaktır. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, İran’ın Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki 2 bin kilometrelik kıyı hattındaki hakimiyet ve kontrolü sayesinde bu su sahasını İran halkı için güvenli ve rahat bir alan haline getirecektir."

Açıklamada, yeni kurallara dair ise detay verilmedi.

