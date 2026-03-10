İran’dan Hürmüz Boğazı için şartlı geçiş teklifi

İran Devrim Muhafızları (IRGC), Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için dikkat çeken bir teklif sundu.

Devrim Muhafızları, İsrail ve ABD büyükelçilerini ülkelerinden sınır dışı eden Arap veya Avrupa ülkelerinin gemilerine Salı gününden itibaren boğazdan geçiş izni verileceğini açıkladı.

Açıklamada, "Topraklarından İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesi, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş konusunda tam yetki ve özgürlüğe sahip olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndan gemilerin şu anda geçiş yaptıklarını ancak boğazı kontrol altına almayı düşündüğünü açıkladı.

Trump, “Şu anda bazı gemiler geçiş yapıyor ama boğazın kontrolünü almayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, “(Hürmüz Boğazı) Açık tutmak istiyorum. İyi tutmak istiyorum. Bu, Çin kadar bizi ilgilendirmiyor. Burada Çin'e ve diğer ülkelere gerçekten yardım ediyoruz, çünkü enerjilerinin çoğunu boğazlardan alıyorlar. Ama bakın, Çin ile iyi ilişkilerimiz var. Bunu yapmak benim için bir onurdur” dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 3 Mart'ta, Hürmüz Boğazı’nı geçişlere kapattıklarını ve buradan geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını ifade etmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Yapı Karargahı Komutan Yardımcısı Kiyomers Haydari, 5 Mart'taki açıklamasında, Hürmüz Boğazı'nı kapatmadıklarını iddia ederek, uluslararası protokollere uyan gemilerin seyirlerine devam ettiğini öne sürmüştü.