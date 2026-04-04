İran’dan Hürmüz kararı: Temel ihtiyaç taşıyan gemilere izin

İran, küresel enerji ve ticaret açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda “temel ihtiyaç maddeleri” taşıyan gemilerin geçişine izin vereceğini duyurdu.

Tasnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İranlı yetkililer tarafından yayımlanan talimatta, özellikle gıda ve hayvancılık girdileri gibi temel ürünleri taşıyan gemilerin boğazdan geçişine onay verildiği belirtildi.

Kararın, İran limanlarına yönelen ya da bölgede faaliyet gösteren gemileri kapsadığı ifade edildi.

İran’ın “temel ihtiyaç” kapsamına hangi ürünlerin dahil olduğu netlik kazanmazken, Tahran yönetiminin “düşman ülkelere” ait gemilere yönelik kısıtlamaları sürdürüp sürdürmeyeceği de belirsizliğini koruyor.

İranlı yetkililer, ilgili kurumlara yayımlanan protokoller doğrultusunda gerekli kolaylıkların sağlanması talimatı verildiğini açıkladı. Boğazdan geçiş yapacak gemilerin listelerinin koordinasyon için paylaşılacağı bildirildi.

Hürmüz Boğazı’na ilişkin bu adım, bölgedeki gerilim sürerken küresel enerji arzı ve ticaret açısından yakından izleniyor.