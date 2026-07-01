İran'dan İsrail çıkışı: Efendilerini dinlemezlerse onlara dersini vereceğiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın İran lideri Mücteba Hamaney’e yönelik sözlerine yanıt verdi.
Katz’ın Hamaney’in “ölümle işaretlendiğini” söylemesinin ardından Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail’i dizginleme taahhüdünde bulunduğunu savundu.
Arakçi, paylaşımında Washington ve Tel Aviv’e yönelik sert ifadeler kullanarak, İsrail’in ABD’nin çizdiği sınırları aşması halinde İran’ın güçlü bir karşılık vereceğini belirtti:
“ABD Başkanı, Tel Aviv'deki evcil hayvanlarını susturma sözü verdi. Eğer efendilerini dinlemezlerse, İran onlara dersini verecektir.”
TEKNİK GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Gerilim yaratan açıklama, ABD ve İran arasında Katar’ın başkenti Doha’da teknik görüşmelerin yürütüldüğü sırada geldi.
Görüşmelerde Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerinin düzenlenmesi ve kalıcı ateşkesin güvence altına alınması gibi başlıkların ele alındığı bildirildi.
Kaynaklara göre görüşmeler teknik düzeyde yürütülürken, ABD’li ve İranlı üst düzey yetkililer arasında doğrudan yüz yüze temas planlanmıyor.
Doha’daki temasların, bölgede son haftalarda artan gerilimin ardından yeniden diplomatik kanalların işletilmesi açısından kritik önemde olduğu değerlendiriliyor.
Hürmüz Boğazı’ndan güvenli deniz taşımacılığının sağlanması, enerji piyasaları ve Körfez güvenliği açısından görüşmelerin en önemli başlıkları arasında yer alıyor.
İran ise İsrail’den gelebilecek yeni tehditlere karşı askeri ve siyasi yanıt seçeneğini masada tuttuğu mesajını veriyor.