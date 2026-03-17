İran’dan İsrail’e balistik füze saldırısı: Tel Aviv ve çevresinde peş peşe patlamalar

İran’ın, İsrail’e yönelik son balistik füze saldırısında misket mühimmat kullanıldığı iddia edildi.

İsrail’in orta kesimlerinde çok sayıda noktada hasar meydana gelirken, şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

Kurtarma ekiplerinin açıklamasına göre, saldırının ardından İsrail’in merkezinde farklı noktalarda küçük çaplı çukurlar oluştu.

Görüntülerde, bu izlerin misket mühimmat etkisiyle meydana geldiği öne sürüldü.

İsrail’in acil yardım servisi Magen David Adom, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ana kadar yaralanma ihbarı almadıklarını duyurdu.

Ekiplerin, misket mühimmat olduğu değerlendirilen çok sayıda noktaya müdahale ettiği belirtildi.

İran’ın gerçekleştirdiği bu saldırının, gece yarısından bu yana düzenlenen dördüncü balistik füze saldırısı olduğu bildirildi.

Füze atışları sırasında İsrail’in merkez bölgelerinde sirenler çaldı.