İran'dan İsrail'e “intikam” mesajı: Kırmızı bayrak göndere çekildi

İsrail ordusu sabaha karşı İran’ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine hava saldırıları düzenledi.

İran basınında yer alan bilgilere göre, saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

Tahran’daki bazı sivil yerleşim alanlarının da hedef alındığı saldırılarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

KIRMIZI BAYRAK ÇEKİLDİ

Saldırıların hemen ardından İran’ın Kum kentinde bulunan ve Şii inancı açısından büyük öneme sahip Cemkeran Camii’ne kırmızı bayrak çekildi. Bu bayrak, Şii geleneğinde yalnızca yas, intikam ve adalet çağrısı yapılan dönemlerde kullanılıyor.

Kırmızı bayrak daha önce Hamas'ın eski siyasi lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kişisel korumasıyla birlikte bir İsrail saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından camide göndere çekilmişti.

Bayrak aynı zamanda, Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesinden sonra ve Kirman’daki bombalı saldırının ardından da camide göndere çekilmişti.





CEMKERAN CAMİİ’NİN ÖNEMİ

10’uncu yüzyılda Hasan bin Meslah tarafından inşa edilen Cemkeran Camii, Şiiler için kutsal sayılan mabedlerden biri.

İnanca göre camii, 9’uncu yüzyılda yaşayan ve "kayıp imam" olarak bilinen 12. İmam Mehdi’nin emriyle inşa edildi.

Şiiler, İmam Mehdi’nin bir gün geri dönerek dünyayı adaletle yöneteceğine inanıyor. Bu nedenle Cemkeran, Mehdi’nin dönüşüyle özdeşleşmiş sembolik bir merkez olarak kabul ediliyor.

“İNTİKAM” MESAJI MI?

Camiye kırmızı bayrak çekilmesi, İran kamuoyunda ve uluslararası gözlemcilerce “intikam mesajı” olarak yorumlandı.

Her yıl Muharrem ayında Kerbela şehitlerini anmak için kullanılan bu simge, bu kez doğrudan bir misilleme sinyali olarak görülüyor.