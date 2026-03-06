İran’dan İsrail’e yeni füze dalgası: İsrail ordusu saldırıyı doğruladı

İran’ın yarı resmi Tasnim haber ajansının yayımladığı açıklamaya göre Devrim Muhafızları, İsrail’e yönelik hava saldırılarını yeniden başlattı.

İran devlet televizyonu da saldırılara ilişkin haberinde, “Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki topraklara yeni dalga füze saldırıları başlattı” ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusu da İran’dan İsrail’e doğru yeni bir füze saldırısı tespit edildiğini açıkladı.

“RADARLAR VURULDU”

İran ordusu, bölgede ABD ve İsrail’e ait erken uyarı radarlarının hedef alındığını ve bunun İsrail’in savunma kapasitesini zayıflattığını savundu.

İran’da savaş operasyonlarını yürüten Hatemu’l Enbiya Karargahı Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in füze kalkanına ait radar sistemlerinin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Sahte Siyonist rejimin füze kalkanının radar sistemlerinin hedef alınmasıyla rejimin hava savunma yetenekleri ciddi şekilde azaltıldı ve işgal altındaki toprakların semaları İran füzeleri ve insansız hava araçlarının gürültüsü altında kaldı” denildi.

ABD ÜSLERİ DE HEDEF ALINDI

İran ayrıca bölgede ABD’ye ait askeri altyapıların da hedef alındığını öne sürdü. Devrim Muhafızları daha önce Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Katar’daki ABD üslerinde bulunan radar sistemlerinin imha edildiğini duyurmuştu.