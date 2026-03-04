İran’dan İsrail’e yeni füze dalgası: Tel Aviv’de sirenler çaldı

İran Devrim Muhafızları, İsrail’e yönelik yeni bir füze ve insansız hava aracı saldırısı başlatıldığını duyurdu.

İran’a yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı’na göre, saldırı “Gerçek Vaat 4 Operasyonu”nun 16’ncı dalgası kapsamında gerçekleştirildi.

Açıklamada, Devrim Muhafızları’nın hava ve uzay kuvvetleri tarafından “işgal altındaki toprakların kalbine” çok sayıda füze ve İHA gönderildiği ifade edildi.

TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALDI

Saldırı sırasında İsrail’in merkezi bölgelerinde, özellikle Tel Aviv’de hava saldırısı sirenleri devreye girdi.

Sirenlerin çaldığı bölgelerde yaşayan sivillerden acilen sığınaklara inmeleri istendi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’dan atılan balistik füzelerin tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin füzeleri havada imha etmek için devreye alındığını açıkladı.

Saldırıda bir kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail’in acil yardım servisi Magen David Adom, 32 yaşındaki bir kadının şarapnel parçaları nedeniyle hafif yaralandığını duyurdu.

İsrail polisi, saldırının ardından ülkenin merkezindeki bazı bölgelerde füze parçalarının düştüğüne ilişkin ihbarlara müdahale edildiğini açıkladı.

Güvenlik güçlerinin olay yerlerinde inceleme başlattığı belirtildi.

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) İç Cephe Komutanlığı, sirenlerin çaldığı bölgelerde yaşayan sivillerin artık sığınaklardan çıkabileceğini duyurdu.

Yetkililer, olası yeni saldırılara karşı vatandaşların yine de sığınaklara yakın kalmaları gerektiğini bildirdi.