İran'dan İsrail'e yeni misilleme dalgası: 'Hayfa vuruldu, yaralılar var...'









İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom, Hayfa’ya füze isabet etmesi sonucu biri ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırı anları amatör kameralara saniye saniye yansıdı. Ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İran’ın başlattığı saldırıların ardından Hayfa’nın yanı sıra Beerşeba, Kudüs ve Tel Aviv’den de patlama sesleri yükseldi. İsrail medyası, bu saldırıda 39 füze tespit edildiğini aktardı.

Öte yandan, İsrail ordusu, İran’ın orta ve batı bölgelerindeki askeri altyapılara hava saldırısı başlattığını duyurdu.

Açıklamada, saldırının detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Saldırıya ilişkin İran makamlarından da henüz açıklama yapılmadı.

İNTERNETE KISITLAMA GETİRDİLER

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, İsrail saldırılarının ardından internette yaşanan sıkıntılara ilişkin bilgi verdi.

Muhacirani, "Güvenlik hepimizin önceliğidir. Temel altyapılara yönelik siber saldırılar ve bankaların işleyişinde aksaklıklar yaşandı. Ayrıca birçok insansız hava aracı internet üzerinden kontrol ediliyordu. Tüm bu sorunlar nedeniyle internet kısıtlaması kararı alındı." dedi.

Gerekirse ulusal internete geçiş yapılacağını dile getiren Muhacirani, "Vatandaşlarımız ve ülkemizin güvenliği için bu kararı aldığımızı vurguluyorum. Şüpheli bağlantılara tıklamayın, haberleri yalnızca ulusal medya ve yerli mesajlaşma uygulamalarından takip edin" ifadelerini kullandı.

İRAN-İSRAİL ÇATIŞMASI

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.