İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası: Tel Aviv ve Hayfa hedefte

İran devlet medyası ve yarı resmi kaynaklar, İsrail’e yönelik yeni bir saldırı dalgasının başladığını duyurdu.

Press TV ve Mehr Haber Ajansı gibi çok sayıda İranlı medya kuruluşu, saldırının hem füze hem de insansız hava aracı (İHA) içerdiğini ve hedefte Tel Aviv ile Hayfa şehirlerinin olduğunu belirtti.

Mehr Haber Ajansı’na göre, İran kaynaklı füzeler ve İHA'lar şu anda İsrail hava sahasına doğru ilerliyor.

Saldırının kaç adet füze ve dron içerdiğine dair net bir bilgi verilmezken, hedef alınan bölgelerde yüksek alarm seviyesi ilan edildiği tahmin ediliyor.

HAMANEY'DEN PAYLAŞIM

İran dini lideri Hamaney, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir fotoğraf paylaştı.

Hamaney, paylaşımında, “İran İslam Cumhuriyeti, Allah’ın izniyle Siyonist rejime galip gelecektir” ifadelerine yer verdi.

Hamaney ayrıca, paylaşımında "Allahu Ekber" etiketini kullandı.





İRAN'DAN İSRAİL MEDYASINA UYARI

İran resmî haber ajansları, İsrail, İran devlet televizyonu (IRIB) binasını hedef aldı. Saldırının ardından Tahran yönetimi, İsrail’in önde gelen televizyon kanallarından N12 ve N14'e yönelik dikkat çekici bir uyarı yayınladı.

İran devlet televizyonu üzerinden yapılan açıklamada, bu tahliye çağrısının, "Siyonist düşmanın İran İslam Cumhuriyeti'nin yayıncılık hizmetine yönelik düşmanca saldırısına doğrudan karşılık" olduğu vurgulandı.

İranlı yetkililer, İsrail medyasının "askeri propagandanın bir uzantısı haline geldiğini" savunarak, bu medya kuruluşlarını da çatışmanın tarafı olarak gördüklerini ifade etti.

Açıklamada, “Artık medya organları da savaşın bir parçası haline gelmiştir” denildi.

İRAN SALDIRISI RAFİNERİ FAALİYETLERİNİ DURDURDU

İsrail’in Hayfa Körfezi’nde bulunan ülkenin en büyük petrol rafinerilerinden biri olan Bazan Group’a ait tesisler, İran’dan fırlatılan bir füze saldırısıyla hedef alındı. Şirket, yaşanan hasarın ardından tüm rafineri ve bağlı tesislerin kapatıldığını duyurdu.

Gece saatlerinde gerçekleşen saldırıda, Bazan rafinerisinin bulunduğu bölgede üç kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bazan Group, Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası’na gönderdiği resmi açıklamada, “Tesislerde oluşan hasar sonucunda elektrik santrali ciddi şekilde zarar gördü. Bu nedenle, rafineriye bağlı tüm şirketlerin ve üretim tesislerinin faaliyetleri durdurulmuştur” ifadelerine yer verdi.





ABD UÇAK GEMİSİ ORTADOĞU'YA GELİYOR

ABD Donanması’nın en büyük uçak gemilerinden USS Nimitz, Güney Çin Denizi'ndeki görevini tamamlayarak rotasını Ortadoğu'ya çevirdi. Geminin bu hafta içinde Vietnam’ın Da Nang limanına yanaşması bekleniyordu.

Ancak planlanan liman ziyareti, ABD'nin Hanoi Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, "acil bir operasyonel gereklilik" nedeniyle iptal edildi.

Reuters’ın haberine göre, gemi takip verileri USS Nimitz’in şu anda Malezya ile Endonezya arasındaki stratejik Malakka Boğazı’ndan geçtiğini doğruluyor. Bu rota, Ortadoğu'ya ulaşmak için en kısa ve sık kullanılan deniz yollarından biri olarak biliniyor.