İran’dan Katar’a füze saldırısı: ABD üssü vuruldu

Katar Savunma Bakanlığı, İran tarafından ülkeye iki balistik füze fırlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, füzelerden birinin hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiği, diğerinin ise El-Udeyd Hava Üssü’ne isabet ettiği belirtildi.

Yetkililer, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Söz konusu üs, ABD ordusunun bölgede kullandığı en önemli askeri tesislerden biri olarak biliniyor.

Katar Savunma Bakanlığı, saldırının ardından güvenlik birimlerinin gerekli önlemleri aldığını ve durumun kontrol altında olduğunu açıkladı.

Öte yandan Katar’ın resmi haber ajansı QNA, ülkenin güvenlik güçlerinin İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu belirtilen iki hücreyi gözaltına aldığını duyurdu.

Bu gözaltıların, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik bombardıman başlatmasının ardından ve İran’ın Körfez ülkelerine füze ve İHA saldırıları düzenlemesinden sonra Katar’da gerçekleştirilen ilk bilinen tutuklamalar olduğu belirtildi.