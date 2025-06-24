İran’dan Katar’a teşekkür: 'Gerilimi önlemedeki yapıcı rolünüzü takdir ediyoruz'

İran Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı son açıklama ile Katar’ın bölgede gerilimi azaltma çabalarını takdir ettiklerini bildirdi. Açıklama, İran'ın, Katar’daki El Udeyd Hava Üssü’ne füze saldırısı düzenlemesinin hemen ardından, Katar’ın Tahran Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırmasının sonrasında geldi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Salı günü yaptığı açıklamada, “Katar’ın bölgesel gerilimi önlemeye yönelik yapıcı rolünü takdir ediyoruz” dedi.

Revançi ayrıca İran’ın bölge ülkeleriyle iş birliği ve anlayış temelinde ilişkiler kurmak istediğini vurguladı ve “Amerika ile İsrail’in bölge ülkeleri arasında anlaşmazlık çıkarmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

KATAR'DAN SERT TEPKİ

Katar Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, İran’ın Doha Büyükelçisi Ali Salih Abadi’nin bakanlığa çağrıldığını duyurdu. Açıklamada, İran Devrim Muhafızları tarafından El Udeyd Hava Üssü’ne düzenlenen saldırının Katar’ın egemenliğine ve hava sahasına açık bir ihlal olduğu vurgulandı ve saldırı şiddetle kınandı.

Katar yönetimi, bir gün önce de saldırıya tepki göstermiş, bölgede gerilimin düşürülmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini anımsatarak saldırının zamanlamasına şaşkınlıkla yaklaştıklarını belirtmişti.

14 FÜZE VE İHA SALDIRISI

Bilindiği üzere İran, ABD’nin geçtiğimiz Pazar günü Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine düzenlediği saldırılara misilleme olarak, Orta Doğu’daki en büyük Amerikan üssü olan El Udeyd'e yaklaşık 14 füze fırlatmış, ayrıca Irak’taki ABD üslerine yönelik insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirmişti.

Amerikan yetkililer, saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, saldırının önceden 'tahmin edilerek' gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.