İran'dan Körfez'e İHA yağmuru: Kuveyt, Irak, Suudi Arabistan ve BAE hedefte!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Orta Doğu’daki ABD askeri tesislerini hedef alan 230 insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

El Cezire'de yer alan habere göre, saldırıların hedefleri arasında, Irak’ın kuzeyindeki Erbil’de bulunan ABD üssü, Kuveyt’teki Ali Al Salem Hava Üssü ve Camp Arifjan askeri tesisi bulunuyor.

Devrim Muhafızları, bu saldırıların, İran’ın yürüttüğü savaşta 'ilk güçlü adımlarından biri' olduğunu belirtti.

IRAK'TA ABD ÜSLERİ HEDEF ALINDI

Irak’ta ise Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD Büyükelçiliği’ne ait lojistik destek tesisinin bir İHA tarafından hedef alındığı bildirildi.

Irak güvenlik kaynaklarına göre, salı günü havalimanı yakınlarında benzer bir İHA saldırısı engellenmişti.

Kuzey Irak’taki Erbil’de ise bir ABD askeri üssü ve bir otel İHA saldırılarının hedefi oldu.

Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye’de bir bina, salı akşamı düzenlenen İHA saldırısıyla vuruldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlamanın ardından binadan alevlerin yükseldiği görüldü.

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE'DE SALDIRILAR

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin Doğu Bölgesi üzerinde bir insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Ancak İHA’nın nereden geldiği veya saldırının yol açtığı hasara ilişkin detay verilmedi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise Dubai’deki ABD Konsolosluğu ve Fuceyre Limanı çevresinde saldırıların gerçekleştiği bildirildi.

Salı günü Suudi Arabistan’daki ABD Büyükelçiliği ve BAE’deki ABD Konsolosluğu da İHA saldırılarının hedefi oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, çarşamba günü yaptığı açıklamada acil görevde olmayan hükümet personelinin ülkeden ayrılmasına izin verildiğini duyurdu.

KUVEYT'TE BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, saldırılar sırasında düşen şarapnel parçalarının isabet ettiği 11 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık, çocuğun ambulansla hastaneye taşınırken kalp masajı uygulandığını, Al-Amiri Hastanesi’ne ulaştıktan sonra yaklaşık yarım saat boyunca müdahalenin sürdüğünü ancak kurtarılamadığını bildirdi.