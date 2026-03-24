İran’dan Tel Aviv’e füze saldırısı: Çok sayıda nokta vuruldu

İsrail’in Tel Aviv kentinde, İran tarafından düzenlenen füze saldırısında binalar hasar gördü, bazı araçlar alev aldı.

Saldırının ardından kentte çok sayıda noktada arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İsrail’in acil yardım servisi Magen David Adom’un aktardığına göre, Tel Aviv genelinde en az dört farklı noktaya füze isabet etti. İlk belirlemelere göre saldırılarda 6 kişi yaralandı.

Polis, arama-kurtarma ekiplerinin isabet noktalarında çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Görgü tanıklarına ait görüntülerde, ağır hasar gören bir binanın yakınında yangın çıktığı ve yoğun siyah dumanın yükseldiği görüldü.

Binanın bazı katlarının dış cephesinin tamamen yıkıldığı, çevrede geniş çaplı enkaz oluştuğu bildirildi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde İran’dan füze fırlatıldığına dair uyarı yapıldığını duyurdu. Açıklamada, ülkenin merkezinde birden fazla noktaya isabet olduğu ve güvenlik güçlerinin bu bölgelere müdahale ettiği belirtildi.

Polis ayrıca, düşen patlayıcılarla ilgili inceleme yapmak üzere bomba imha ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi.

GÜNEYDE SİRENLER ÇALDI, PARÇALAR DÜŞTÜ

Sabah erken saatlerde, yaklaşık 06.17’de İran'dan yeni bir füze atışı uyarısı yapıldı.

İsrail İç Cephe Komutanlığı’na göre, Beerşeva ve Arad başta olmak üzere güneyde birçok kentte sirenler devreye girdi.

Magen David Adom, Beerşeva’da bazı füze parçalarının düştüğünü açıkladı.

Polis sözcüsü ise Negev Çölü’nde düşen parçaların bulunması için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İsrail ordusu, düşen parçaların bulunduğu alanlara yaklaşılmaması yönünde halka uyarıda bulundu. İlk belirlemelere göre güney bölgelerinde can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.