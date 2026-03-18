İsrail basını, İran’ın düzenlediği füze saldırısında Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan’da en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıda bir tren istasyonu ile çok sayıda binanın hasar gördüğü, tren seferlerinin ise geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

İsrail’in Kanal 12 televizyonuna göre, füze savunma sistemlerinin devreye girmesi sırasında oluşan şarapnel parçaları da dahil olmak üzere 20 farklı noktaya düşüş kaydedildi.

İran’ın çok başlıklı füze kullanması nedeniyle Tel Aviv genelinde, özellikle Ramat Gan ve Bnei Barak’ta ciddi hasar meydana geldi.

İran, Tel Aviv'i peş peşe vurdu: Ramat Gan'da 2 kişi hayatını kaybetti — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) March 18, 2026

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrailli gönüllü acil yardım kuruluşu United Hatzalah, Ramat Gan’da 2 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, en az 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.

TREN SEFERLERİ DURDURULDU

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv’deki tren istasyonunun hasar görmesi üzerine seferlerin durdurulduğunu aktardı.

ARAMA -KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İsrail ordusu ise füze ve şarapnel düşen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.