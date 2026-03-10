İran’dan Trump’a yanıt: Kendine dikkat et

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Laricani, Trump’ın İran’a yönelik tehditlerine karşılık “kendine dikkat etmesi gerektiğini” söyledi.

Laricani, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Trump’ın İran’a yönelik açıklamalarını hedef aldı.

Laricani, “İran milleti senin boş tehditlerinden korkmaz. Senden daha güçlü olanlar bile İran milletini yok edemedi. Kendine dikkat et” ifadelerini kullandı.

Laricani’nin açıklaması, son günlerde Trump’a yönelik ikinci sert çıkışı oldu.

İranlı siyasetçi daha önce de ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Trump’ın “bedel ödemesi gerektiğini” söylemişti.

Laricani’nin son açıklaması, Trump’ın Hürmüz Boğazı üzerinden yaptığı uyarının ardından geldi. Trump, İran’ın boğazdan petrol akışını engellemesi halinde İran’ın “20 kat daha sert” bir saldırıyla karşılaşacağını söylemişti.

Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması halinde İran’ın yeniden toparlanmasını neredeyse imkânsız hale getirecek hedeflerin vurulacağını da dile getirmişti.