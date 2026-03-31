İran’dan vatandaşlarına sert uyarı: Saldırı görüntülerini paylaşanlar idamla yargılanabilir

İran yargısı, devam eden savaş ortamında dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Yargı sözcüsü, ülkede hedef alınan noktaların görüntülerini paylaşan kişilerin 'düşmana yardım' kapsamında değerlendirilebileceğini ve idam cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

Salı günü yapılan açıklamada, 'düşman devletlerle iş birliği' veya 'casusluk' suçlaması yöneltilen kişilerin idam ve mal varlığına el koyma gibi ağır yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtildi.

İran medyasına göre sözcü, özellikle saldırıların görüntülerini içeren fotoğraf ve videoların paylaşılmasının, hedef tespiti açısından düşmana yardımcı olabileceğini ve bu nedenle istihbarat faaliyeti olarak değerlendirilebileceğini vurguladı.

YENİ YASANIN AYRINTILARI

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yeni düzenlemenin yalnızca operasyonel ve istihbarat faaliyetlerini değil, aynı zamanda bazı medya içeriklerini de kapsadığı ifade edildi.

Söz konusu faaliyetlerin, özellikle ABD ve İsrail’e destek olarak görülen içerikleri hedef aldığı belirtildi.

Yetkililer ayrıca, 'yanıltıcı bilgi yayarak panik oluşturduğu' iddia edilen kişilerin de hapis cezasıyla karşılaşabileceğini duyurdu.

Savaş döneminde cezaların daha da ağırlaştırıldığına dikkat çekilerek, bu kapsamda yaklaşık 200 iddianame hazırlandığı ve şüphelilere ait mal varlıklarının tespiti için güvenlik birimleriyle birlikte çalışıldığı aktarıldı.

BÖLGESEL GERİLİM TIRMANIYOR

28 Şubat’ta başlayan savaşla birlikte bölgesel gerilim hızla tırmanırken, İran’ın İsrail ve Körfez ülkelerine yönelik yüzlerce füze ve İHA saldırısı düzenlediği bildirildi.

İran’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik tehditleri ise enerji sevkiyatını aksatarak küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturdu.

Öte yandan çatışmalar, İran içinde de ciddi güvenlik açıklarını ortaya çıkardı. İsrail’in çok sayıda üst düzey isme yönelik suikastlar gerçekleştirdiği öne sürülüyor.