İran devlet medyası duyurdu: Natanz yakınlarında patlama sesleri

İran devlet medyası, ülkenin orta kesimindeki Natanz kenti yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Natanz, İran’ın en büyük uranyum zenginleştirme tesislerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Natanz’daki nükleer kompleks, İran’ın uranyum zenginleştirme programının merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Tesis; yer altındaki büyük zenginleştirme salonları ve gelişmiş santrifüjlerin bulunduğu bölümleriyle ülkenin en kritik nükleer altyapılarından biri olarak değerlendiriliyor.

Natanz tesisi, 2025’teki 12 Gün Savaşı sırasında bombardımana maruz kalmış, ayrıca devam eden çatışmalar kapsamında da saldırıların hedefi olmuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) da son saldırılarda tesisin bazı bölümlerinin zarar gördüğünü doğrulamıştı.

Patlamaların nedeni ve tesislerde hasar olup olmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.