İran Devrim Muhafızları lideri Salami’nin öldürüldüğü konutun görüntüleri yayınlandı

İran devlet medyası tarafından paylaşılan bir videoda, İsrail hava saldırılarında öldürülen İran Devrim Muhafızları (IRGC) Komutanı Tümgeneral Hüseyin Salami ve beraberindekilerin vurulduğu yer olduğu öne sürülen bir binanın görüntüleri yer aldı.

Söz konusu videoda yer alan görüntülerin, İsrail’in bu sabah İran’daki nükleer ve askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından İran Devrim Muhafızları (IRGC) Komutanı Tümgeneral Hüseyin Salami’nin öldüğü bina olduğu iddia edildi.

İran, Salami’nin ölümünü resmen doğrulamıştı. Saldırıda Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri dahil başka üst düzey isimlerin de hayatını kaybettiği bildirilmişti.