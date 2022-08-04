İran, Devrim Muhafızları'nın ABD terör listesinden çıkarılması talebinden vazgeçmedik

04 Ağustos 2022 Perşembe, 12:53

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre; İranlı bir yetkili, Wall Street Journal Gazetesi'nin haberi hakkında değerlendirmede bulundu. Yetkili,İran'ın Devrim Muhafızları'nın ABD terör listesinden çıkarılması talebinden vazgeçtiğine ilişkin haberi ile ilgili olarak, İran'ın Devrim Muhafızları'nın ABD terör listesinden çıkarılması talebinden vazgeçmediğini ve medyada bu yönde yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İran'ın müzakerelerde iyi niyetini gösterdiğini ve anlaşmaya varılması için ciddi iradeye sahip olduğunu kaydeden yetkili, ''Şu an top ABD'nin sahasında ve onlar İran'la anlaşmaya varmak istiyorlarsa Nükleer Anlaşma üyesi ülkelerin verdiği fırsatı değerlendirerek sorumlu davranmalıdır'' diye konuştu.

Wall Street Journal Gazetesi İran'ın Devrim Muhafızları'nın ABD terör listesinden çıkarılması talebinden vazgeçtiğini, ancak ABD'nin daha güçlü garantiler talebine devam ettiğini iddia etmişti.