İran Donanması Komutanı: Hürmüz Boğazı kapalı kalacak

Tangsiri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Yüce liderin talimatına yanıt olarak, saldırgan düşmana en ağır darbeyi vuracağız ve Hürmüz Boğazı’nı kapalı tutma stratejisini sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, İran’ın yeni dini liderinin göreve geldikten sonra yaptığı ilk konuşmada Hürmüz Boğazı’nın kapalı tutulması gerektiğini vurgulamasının ardından geldi. İran lideri, ülkesinin “düşmanın işlediği suçların intikamını alacağını” da söylemişti.

"PETROL YÜKSELİYOR, ABD KAZANIYOR"

ABD Başkanı Donald Trump ise Washington’un dünyanın en büyük petrol üreticisi olduğunu belirterek, petrol fiyatlarının yükselmesinin ABD ekonomisi açısından gelir artışı anlamına geldiğini söyledi.

Trump, başkan olarak asıl önceliğinin İran’ın nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu vurgulayarak, “İran’ın Orta Doğu’yu hatta dünyayı yok etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

100 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI!

Bu gelişmeler yaşanırken petrol fiyatları yeniden, 'kritik eşik' olarak kabul edilen varil başına 100 doların üzerine çıktı. Fiyatlar birkaç gün önce Trump’ın savaşın yakında sona ereceğini söylemesinin ardından düşüşe geçmişti.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail saldırıları sona erene kadar dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndan petrol geçişine izin vermeyeceğini açıkladı. Tahran ayrıca Washington ile herhangi bir müzakereye girmeyeceğini de duyurdu.

KÜRESEL EKONOMİ İÇİN KRİTİK RİSK

Uluslararası ticaret uzmanları, Hürmüz Boğazı’nın uzun süre kapalı kalmasının sadece enerji piyasalarını değil, aynı zamanda tarım ürünleri, metaller ve sanayi malları tedarikini de etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Uzmanlara göre bu durum küresel ekonomi için kritik bir dönüm noktası olabilir. Analistler, mevcut savaşın nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın Hürmüz Boğazı’nın artık 'kalıcı risk bölgesi' haline gelebileceğini belirtiyor.

Bu durum, dünya ekonomisini enerji güvenliği, alternatif tedarik yolları oluşturma ve stratejik rezervleri artırma konusunda yeni arayışlara zorlayabilir.

Mevcut göstergeler, savaş sonrasında bile Hürmüz Boğazı’nın küresel piyasalarda belirsizlik yaratan en önemli faktörlerden biri olmaya devam edeceğine işaret ediyor.