İran duyurdu: 300 km menzilli füzeler yakında görücüye çıkacak

27 Haziran 2022 Pazartesi, 12:37

İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutan Vekili General Alirıza İlhami, ülkesinin savunmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

General Alirıza İlhami, hava savunma uzmanları tarafından geliştirilen 300 kilometre menzilli füzelerin yakında tanıtılacağını bildirdi.

Alirıza İlhami, "İran Ordusu ve Devrim Muhafızları'nın füze kabiliyetinin artırılması, ülkenin caydırıcı gücü ve ulusal menfaatlerinin korunması açısından önemlidir. Bu kapsamda 300 km menzilli hava savunma füzeleri yakında tanıtılacak" dedi.

İlhami, stratejik konularda hiçbir ülkeye bağımlı olmamaları gerektiğini vurgulayarak, "Tüm yaptırımlar ve tehditlerden kurtulmak için askeri konular başta olmak üzere her alanda daha güçlü hale gelmeliyiz" diye konuştu.

İlhami ayrıca, 3000 kilometre menzile sahip yerli ve milli radar sisteminin de hava savunma kuvvetleri uzmanları tarafından geliştirildiğini söyledi.