İran duyurdu: Petrol gelirimiz arttı
İran Petrol Bakanı Cevad Avci, ülkesinin petrol satışlarından elde ettiği gelirin artığını söyledi.
İran Petrol Bakanı Cevad Avci, ülkesinde enerji sektöründeki gelişmelerle ilgili bilgi verdi.
Cevad Avci, "13'üncü hükümet (Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi) döneminde İran'ın petrol geliri arttı. Bunda Rusya-Ukrayna krizinin de etkisi oldu" dedi.
Avci, İran'ın müşterek petrol sahalarına sahip komşu ülkelerle rekabetini arttırabilmek için bu bölgelere daha fazla yatırım yapmaları gerektiğine değinerek, "İran'ın ham petrol satışının yüzde 80'i döviz cinsinden nakit olarak yapılıyor. Müşterilerden paranın tümünü aldık ve bu süreç devam ediyor" dedi.
Avci, son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan enerji açığına dikkat çekerek, İran'ın bu talebi karşılamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.
NE OLMUŞTU?
İran ve 5+1 ülkeleri arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'nin 2018'de çıkması sonrasında petrol satışlarına sınırlama getirilmesi dahil İran'a bir dizi ekonomik yaptırım uygulanmıştı.
Bir süre önce başlayan nükleer anlaşmanın tekrar canlandırılmasına yönelik yapılan müzakerelerde bugünlerde sona gelindiği belirtilirken, tarafların arasındaki bazı konuların henüz çözüme kavuşturulamadığı ifade ediliyor.
Tahran yönetimi zaman zaman yaptırımların ülke ekonomisine zarar vermediği yönünde açıklamalar yapıyor.
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