İran: En gelişmiş silahlarımızı henüz kullanmadık

İran Savunma Bakanlığı, ABD ve İsrail’e karşı uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını ve şu ana kadar en gelişmiş silahlarını kullanmadıklarını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Reza Talaei-Nik, resmi haber ajansı IRNA tarafından aktarılan açıklamasında, “Dayanma ve düşmanın bu dayatılmış savaş için planladığından daha uzun süreli bir taarruzi savunmayı sürdürme kapasitesine sahibiz” dedi.

Talaei-Nik, “En gelişmiş silah ve teçhizatımızın tamamını savaşın ilk günlerinde kullanmayı düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.