İran füzesi sonrası NATO’dan açıklama: Türkiye ile dayanışma içindeyiz

NATO, İran tarafından Türk hava sahasına doğru fırlatılan bir balistik füzenin NATO hava savunma sistemleri tarafından düşürülmesinin ardından ittifakın tüm üyeleriyle dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

NATO Sözcüsü Allison Hart, Türkiye dahil tüm müttefiklerin güvenliğinin ittifak için öncelik olduğunu vurguladı.

Hart yaptığı açıklamada, İran’ın Türkiye’yi hedef almasını kınadıklarını belirtti.

Hart, “İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz. İran'ın bölge genelinde ayrım gözetmeyen saldırılarına devam etmesi karşısında NATO, Türkiye de dahil olmak üzere tüm müttefiklerinin yanındadır. Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlarda caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlü kalmaya devam ediyor” dedi.

NATO’nun caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlü olduğunu belirten Hart, özellikle hava ve füze savunma sistemlerinin ittifakın güvenliği açısından kritik rol oynadığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra havada imha edilen mühimmat parçasının Hatay’ın Dörtyol ilçesine düştüğü açıklandı:

"İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi'ye, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini iletti.