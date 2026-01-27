İran gerilimi tırmanıyor: ABD uçak gemisi CENTCOM bölgesine girdi

ABD Donanmasına ait USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunun, ABD ordusunun Orta Doğu’yu kapsayan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk sahasına girdiği doğrulandı. Gelişme, bölgede İran merkezli gerilimin arttığı bir dönemde yaşandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), pazartesi günü yaptığı sosyal medya paylaşımında, USS Abraham Lincoln ve ona eşlik eden savaş gemilerinin Hint Okyanusu’nda seyir halinde olduğunu açıkladı.

Açıklamada, konuşlandırmanın “bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla” yapıldığı belirtildi.

Bu açıklama, ABD Savunma Bakanlığı’nın uçak gemisi grubunun resmen CENTCOM’un sorumluluk alanına ulaştığını kamuoyuna ilk kez teyit etmesi olarak kayda geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce savaş gemilerinin İran’a doğru ilerleyişini “bir armada” olarak tanımlamıştı.

ABD savaş gemilerinin hareketi, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey bir komutanının, güçlerinin “tetikte olduğu” yönündeki açıklamasının ardından geldi.

TAARRUZ GRUBUNDA HANGİ GEMİLER VAR?

ABD’li yetkililere göre taarruz grubu, USS Abraham Lincoln’e ek olarak üç güdümlü füze destroyerinden oluşuyor:

USS Frank E. Petersen Jr.

USS Spruance

USS Michael Murphy

Uçak gemisinde F/A-18E/F Super Hornet ve EA-18G Growler savaş uçaklarının yanı sıra F-35C savaş jetleri ile MH-60R/S tipi helikopter filoları bulunuyor.

ABD’li bir yetkili, taarruz grubunun CENTCOM’un sorumluluk alanına girdiğini daha önce CBS News’e doğrulamıştı.

İran’ı da kapsayan bu bölge, son dönemde artan askeri ve siyasi açıklamalar nedeniyle uluslararası kamuoyunun odağında yer alıyor.