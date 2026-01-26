NTV işine son vermişti: Gazeteci Hüseyin Günay, Halk TV’ye geçti

Gazeteci Hüseyin Günay, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'la görüştüğü sırada Beyaz Saray bahçesinde kullandığı ifadeler nedeniyle NTV Washington Temsilciliği işinden çıkarılmıştı.

Geçen yıl yaşanan sözkonusu olayın ardından Günay'ın yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olmuştu. Sorunun yanıtı bugün belli oldu.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Günay'ın artık kanalın Avrupa Temsilcisi olarak görev yapacağını duyurdu.

Toktaş'ın X hesabından yaptığı bu duyuruyu Günay da şu ifadelerle alıntılayarak doğruladı:

"Selamlar, herkese kolay gelsin. Halk TV’deyim. Mutlu ve heyecanlıyım. Avrupa’yı yerinden izleyeceğim. Yakında ekranda görüşmek üzere."