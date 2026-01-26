Cumhuriyet Gazetesi Logo
NTV işine son vermişti: Gazeteci Hüseyin Günay, Halk TV’ye geçti

NTV işine son vermişti: Gazeteci Hüseyin Günay, Halk TV’ye geçti

26.01.2026 17:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
NTV işine son vermişti: Gazeteci Hüseyin Günay, Halk TV’ye geçti

ABD'de Beyaz Saray’ın bahçesinde başka bir yayın kuruluşunun kamerasına yansıyan sözlerinin ardından NTV’deki işine son verilen gazeteci Hüseyin Günay, Halk TV’nin Avrupa Temsilcisi oldu.

Gazeteci Hüseyin Günay, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'la görüştüğü sırada Beyaz Saray bahçesinde kullandığı ifadeler nedeniyle NTV Washington Temsilciliği işinden çıkarılmıştı. 

Geçen yıl yaşanan sözkonusu olayın ardından Günay'ın yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olmuştu. Sorunun yanıtı bugün belli oldu. 

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Günay'ın artık kanalın Avrupa Temsilcisi olarak görev yapacağını duyurdu. 

Toktaş'ın X hesabından yaptığı bu duyuruyu Günay da şu ifadelerle alıntılayarak doğruladı: 

"Selamlar, herkese kolay gelsin. Halk TV’deyim.  Mutlu ve heyecanlıyım. Avrupa’yı yerinden izleyeceğim. Yakında ekranda görüşmek üzere."

Image

İlgili Konular: #NTV #Halk TV #Hüseyin Günay

İlgili Haberler

NTV muhabirinin o görüntüleri gündem oldu: 'Açıklama' geldi
NTV muhabirinin o görüntüleri gündem oldu: 'Açıklama' geldi NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay’ın bir başka basın mensubuyla sohbeti sırasında ABD merkezli Associated Press (AP) kamerasına yansıyan sözleri gündem oldu. Olay sonrası Günay sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Özgür Özel merkez medyaya meydan okudu: 'NTV inat etti' boykot listesine girdi
Özgür Özel merkez medyaya meydan okudu: 'NTV inat etti' boykot listesine girdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iki milyonun üzerinde yurttaşın katıldığı Maltepe Mitingi'ni görmeyen merkez medyaya meydan okudu. Özel, boykot listesini yeniledi. Özel'in çağrısı sonrası Habertürk, miting alanından canlı yayın verdi.
NTV’de işten atılan Hüseyin Günay: 'Malum olayın kitabını hazırlıyorum'
NTV’de işten atılan Hüseyin Günay: 'Malum olayın kitabını hazırlıyorum' Beyaz Saray'daki Netanyahu–Trump görüşmesi sırasında, habersiz kayda alınan konuşması sonrası işine son verilen gazeteci Hüseyin Günay, süreci kitaplaştırmak için yayınevleriyle görüştüğünü belirtti. Günay, “Söyleyecek, anlatacak çok şey var” dedi.