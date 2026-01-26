WhatsApp kullanıcılarına kötü haber: Ücretli dönem başlıyor

Meta, WhatsApp kullanıcılarının uzun süredir endişeyle beklediği reklam hamlesine dair alternatif bir çözüm geliştirdi. Uygulamanın son beta sürümünde ortaya çıkan kodlar, platformun hem reklamlı ücretsiz bir sürüm hem de reklamsız ücretli bir abonelik modeli üzerinde çalıştığını kanıtladı.

BETA SÜRÜMÜNDE "ABONELİK" KODLARI GÖRÜLDÜ

WhatsApp’ın 2.26.3.9 numaralı Android beta sürümünde tespit edilen verilere göre; kullanıcılar aylık bir ücret karşılığında Durum (Status) ve Kanallar bölümlerindeki reklamları tamamen devre dışı bırakabilecek. Bu adım, Meta’nın geçtiğimiz yıl reklam gösterimi yapılacağını açıklaması üzerine gelen yoğun kullanıcı tepkilerini dindirme çabası olarak değerlendiriliyor.

İKİ FARKLI WHATSAPP DENEYİMİ

Yeni strateji kapsamında WhatsApp’ta iki ana kullanım modeli sunulması planlanıyor:

Ücretsiz Model: Uygulama mevcut haliyle ücretsiz kalacak ancak kullanıcılar Durumlar ve Kanallar sekmelerinde reklamlarla karşılaşacak.

Ücretli (Premium) Model: Aylık abonelik ücreti ödeyen kullanıcılar, uygulama genelinde tamamen reklamsız ve kesintisiz bir deneyim yaşayacak.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ HENÜZ BELİRSİZ

Meta, daha önce Facebook ve Instagram için Avrupa’da devreye aldığı "reklamsız abonelik" sisteminin bir benzerini WhatsApp’a entegre etmeye hazırlanırken; fiyatlandırma ve hangi ülkelerde öncelikli olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak uygulama içi bilgilendirme metinlerinin test edilmesi, özelliğin yakın zamanda küresel ölçekte kullanıma sunulabileceğine işaret ediyor.

KULLANICI DENEYİMİ TAMAMEN DEĞİŞECEK

Analistler, bu hamlenin Meta’nın reklam gelirlerini optimize etme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtiyor. Kullanıcılar için WhatsApp artık sadece ücretsiz bir mesajlaşma aracı değil, tercih sunan abonelik tabanlı bir platform haline dönüşecek.