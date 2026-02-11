İran harekete geçti: Nükleer tesislerde savunma hattı

Uydu görüntüleri, İran’ın İsfahan’daki yer altı nükleer tesisinin üç tünel girişini toprakla kapattığını ortaya koydu. Washington merkezli Institute for Science and International Security, bu adımın olası bir hava saldırısı ya da özel kuvvet operasyonuna karşı önlem niteliği taşıdığını belirtti.

Rapora göre orta ve güney girişler tamamen toprakla doldurulurken, kuzeydeki giriş de savunma önlemleriyle birlikte kapatıldı. Görüntülerde bölgede araç hareketliliği tespit edilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin başarısız olması halinde İran’a karşı “çok sert” adımlar atılacağını söylemiş, bölgeye ikinci bir uçak gemisi gönderilebileceği sinyalini vermişti.

Uzmanlar, tünel girişlerinin kapatılmasının hava saldırılarının etkisini azaltabileceği ve komando baskını ihtimalini zorlaştırabileceği değerlendirmesinde bulundu.

İran ile ABD, geçen hafta Umman’ın başkenti Maskat’ta dolaylı nükleer görüşmeler gerçekleştirdi. Taraflar ilk turu “olumlu başlangıç” olarak nitelendirdi.

Buna karşın İran, son haftalarda askeri hazırlıklarını görünür biçimde artırdı. Devrim Muhafızları, “Hürremşehr 4” balistik füzesini tanıttı.

Ordu Komutanı Emir Hatemi ise ülkenin “geçen yılki 12 günlük savaştan daha yüksek savunma hazırlığında” olduğunu söyledi.

İran Genelkurmay Başkanlığı da “her türlü saldırıya ezici ve kararlı karşılık verileceği” mesajını verdi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Washington’da Trump ile bir araya geldi. Netanyahu, İran’la yürütülen müzakerelerin görüşmenin “birinci gündem maddesi” olacağını açıkladı.

İran cephesi ise nükleer programın tamamen barışçıl olduğunu savunuyor ve görüşmelerde yalnızca nükleer konu ile yaptırımların ele alınacağını vurguluyor.