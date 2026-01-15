İran hava sahasını yeniden açtı: 5 saatlik kapanma uçuşları aksattı

İran, olası askeri hareketlilik endişesiyle yaklaşık beş saat kapattığı hava sahasını yeniden açtı. Kapanma kararı bölgedeki uçuş trafiğini etkilerken, kısıtlamanın kaldırılmasının ardından İran uçaklarının yeniden havalanmaya başladığı görüldü.

İran’da kısa süreli hava sahası kapanması, bölgede uçuşların aksamasına yol açtı. Ülke, güvenlik endişeleri nedeniyle yaklaşık beş saat boyunca hava sahasını büyük ölçüde uçuşlara kapattıktan sonra kısıtlamayı kaldırdı.

ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre İran, Çarşamba günü saat 22.15 GMT civarında hava sahasını kapatma kararı aldı.

Kapanma kararı kapsamında, resmi izinle yapılan uluslararası varış ve kalkışlar dışında tüm uçuşlar durduruldu.

Uçuş takip servisi Flightradar24 verilerine göre, hava sahasına ilişkin kısıtlama Perşembe günü 03.00 GMT’den kısa süre önce kaldırıldı.

Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte, İran hava sahasında yeniden uçuş hareketliliği gözlemlendi. Flightradar24, hava sahası açıldıktan sonra İran’a ait bazı uçuşların ülke üzerinde ilk yeniden başlayan seferler arasında yer aldığını bildirdi.

Yaklaşık beş saat süren kapanmanın, İran üzerinden geçen uluslararası uçuşlar başta olmak üzere bölgedeki hava trafiğinde aksamalara neden olduğu belirtildi.

Yetkililerden kapanmanın gerekçesine ilişkin detaylı bir açıklama yapılmazken, kararın olası askeri hareketlilik endişeleriyle bağlantılı olduğu kaydedildi.