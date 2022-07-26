İran: Hızlı savaş gemilerinin gövdeleri, 'hayalet teknolojisi' ile donatıldı
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Donanma Komutanı Alireza Tangsiri, DMO'nun hızlı savaş gemilerinin gövdelerini 'hayalet teknolojisi' ile donattığını söyledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Donanma Komutanı Alireza Tangsiri, İran'ın güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ta düzenlenen bir tören sırasında açıklamalarda bulundu.
Alireza Tangsiri, DMO'nun hızlı savaş gemilerinin gövdelerini hayalet teknolojisiyle donattığını söyledi.
Tangsiri, DMO'nun bir sonraki aşamada yerli olarak üretilen gövdeleri kullanmayı amaçladığını belirterek, yurt içinde geliştirilen teknolojilerin, yerli olarak üretilen ürünlerin ve İranlı uzmanların kullanılmasının, DMO Donanması'nın gurur duyduğu gelişmeler arasında yer aldığını belirtti.
Tangsiri, DMO Donanması'nın tanklardan sabit kanatlı uçaklara ve insansız hava araçlarına kadar diğer silahlı kuvvetlerin sahip olduğu tüm ekipmanlara sahip, kapsamlı stratejik bir deniz gücü olduğunu ve bölgedeki mevcudiyetinin, düşmana karşı caydırıcılık oluşturduğunu da ifade etti.
Tangsiri ayrıca, ABD gemilerini denizcilik ve seyrüsefer kural ve düzenlemelerine uymamakla suçlayarak, bu gemilerin genel olarak bölgedeki mevcudiyetlerinin sık sık güvensizliğe yol açtığını dile getirdi.
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