İran Hürmüz Boğazı’nı kapattı… Trump: ‘Çok makul bir fiyatla…’

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığını ve geçiş yapacak gemilerin hedef alınacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şunları yazdı:

“Derhal yürürlüğe girmek üzere, Amerika Birleşik Devletleri Kalkınma Finans Kurumu'na (DFC), Körfez'den geçen tüm deniz ticareti, özellikle enerji ticaretinin finansal güvenliği için çok makul bir fiyatla siyasi risk sigortası ve garantiler sağlamasını emrettim. Bu hizmet tüm nakliye şirketlerine sunulacaktır. Gerekirse, Amerika Birleşik Devletleri Donanması mümkün olan en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere eşlik etmeye başlayacaktır. Ne olursa olsun, Amerika Birleşik Devletleri dünyaya enerjinin serbest akışını sağlayacaktır."