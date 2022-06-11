İran ile Venezuela '20 yıllık iş birliği anlaşması' imzaladı

11 Haziran 2022 Cumartesi, 13:01

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'ı ziyaret eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Sadabad Sarayı'nda Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında iki ülke arasında petrol, petrokimya, ekonomi, turizm, kültürel ve siyasi alanlarda 20 yıllık kapsamlı stratejik iş birliğini öngören anlaşma imzalandı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanı Reisi'nin resmi daveti üzerine dün İran'a gitmişti.