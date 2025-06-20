İran'ın İsrail'e misillemeleri devam ediyor: Beerşeva kenti vuruldu





İsrail'in saldırısı altındaki İran'ın füze atışlarıyla misillemeleri devam ediyor. Bu sabahki saldırılarda İsrail'in güneyindeki Beerşeva kenti hedef alındı.

İsrail medyası, kente düzenlenen İran saldırısında savunma şirketi Elbit'in hedef alındığını belirtti. Ancak saldırılarda uluslararası yazılım tekeli Microsoft'un binasının da isabet aldığı görüldü. Saldırılarda 20'ye yakın kişinin de yaralandığı aktarıldı.





Balistik füzeler, Necef Çölü'ndeki Dimona Nükleer Tesisi civarına da isabet etti.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran'dan ülkeye yönelik sabah saatlerinde başlatılan balistik füze saldırısının sona erdiği bildirildi. Açıklamada "İran'dan İsrail'e 5 ila 7 füze ateşlendi" denildi.

Öte yandan İran medyası, sabah saatlerinde düzenlenen bir diğer füze saldırısında da ABD ile İsrail ordusu tarafından ortaklaşa kullanılan Nevatim Hava Üssü'nün hedef alındığını bildirdi.



