İran’ın Lübnan Büyükelçisi 'istenmeyen kişi' ilan edildi

Lübnan Dışişleri Bakanı Youssef Raggi, X üzerinden yaptığı açıklamada, İran’ın Lübnan’a atadığı Büyükelçi Muhammed Rıza Şibani’nin “istenmeyen kişi” ilan edildiğini duyurdu.
Raggi, büyükelçinin en geç 29 Mart 2026’ya kadar Lübnan topraklarını terk etmesinin istendiğini belirtti.
Dışişleri Bakanlığı, karar kapsamında İran’ın Lübnan’daki maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.
Açıklamada, Tahran yönetiminin iki ülke arasındaki diplomatik teamülleri ve yerleşik uygulamaları ihlal ettiği öne sürüldü.
Lübnan’ın Tahran Büyükelçisi’nin de “istişareler için” geri çağrıldığı bildirildi.
İsrail’in, Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, ülkede bir milyondan fazla kişi yerinden edildi.