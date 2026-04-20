İran’ın Moskova Büyükelçisi’nden kritik Hürmüz mesajı: “Yeni bir sistemle güvenliği sağlayacağız”

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğinin güvenliğini, yeni bir hukuki sistem çerçevesinde sağlayacağını belirtti.

Celali, “Deniz trafiğinin güvenliğini garanti altına alacağız. Gemiler ve deniz araçları, belirlenen güvenlik prosedürleri ve yeni hukuki düzen çerçevesinde Hürmüz’den geçebilecek” ifadelerini kullandı.

“REJİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞARISIZ OLDU”

İranlı diplomat, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başarısız olduğunun altını çizerek, bu girişimlerin 'rejim değişikliği' hedefi taşıdığını belirtti. Celali, “İran İslam Cumhuriyeti bugün her zamankinden daha birlik içinde” dedi.

Celali ayrıca, Rusya’nın İran’a istihbarat desteği sağladığına dair iddiaları da kesin bir dille reddetti.

'DÜŞMANA GÜVEN YOK' MESAJI

Öte yandan Tahran, ABD ile yürütülen görüşmeleri deniz ablukasının kaldırılması şartına bağladı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, “Düşmana güvenmiyoruz” derken, Washington’dan gelen sert mesajlar gerilimi daha da tırmandırdı.

Kalibaf, İran’ın müzakereleri sürdürdüğünü ancak aynı zamanda 'gerekli tüm tedbirleri almaya hazır olduğunu' ifade etti.

İran medyasına yansıyan açıklamalarda, Tahran’ın diplomasi ile askeri hazırlıkları eş zamanlı yürüttüğü mesajı verildi.

"DENİZ ABLUKASI SÜRDÜKÇE..."

İran’ın Pakistan Büyükelçisi Reza Amiri Moghadam ise müzakerelerin ilerlemesini doğrudan ABD’nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasına bağladı.

Moghadam, X platformundaki paylaşımında, “Deniz ablukası sürdükçe Washington ile anlaşmazlıklar devam edecektir” ifadelerini kullandı.

ABD’yi uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan İranlı diplomat, Washington’un baskı politikasını sürdürürken diplomasi iddiasında bulunmasını eleştirdi.

GERİLİM NEDEN TIRMANDI?

Söz konusu açıklamalar, ABD güçlerinin 'Tosca' adlı İran yük gemisine el koymasının ardından geldi. Bu gelişme, iki ülke arasındaki tansiyonu yeniden yükseltti.

Kalibaf, geçtiğimiz hafta İslamabad’da yapılan ilk tur görüşmelerin ardından tarafların ilerleme kaydettiğini ancak nükleer program ve Hürmüz Boğazı gibi temel başlıklarda hâlâ anlaşmadan uzak olduklarını belirtmişti.

İran ile ABD ve İsrail arasında tırmanan savaşın ardından Tahran yönetimi, dünya petrol ve gaz sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı kapatmıştı. Bu adım, petrol fiyatlarında sert yükselişe ve küresel tedarik zincirlerinde ciddi dalgalanmalara yol açtı.