İran: İsrail ile normalleşen ülkeler koynunda yılan besliyor
İran, İsrail'in İslam ülkelerini tehdit ettiğini açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İslam ülkelerinin büyükelçileri ve temsilcileri ile bir araya geldi. İbrahim Reisi, İsrail'e yönelik çeşitli açıklamalarda bulundu.
İbrahim Reisi, İsrail'in İslam ülkelerine yönelik ciddi bir tehdit olduğunu vurgulayarak, ''Filistin, İslam ümmetinin birliğinin sembölüdür. Filistin, bu bebek katili rejimin ana kurbanı olsa da rejimin şom ve yayılmacı niyetlerine karşı gaflet veya saflık, tüm bölge ülkeleri ile İslam dünyasının kimliğini tehdit etmektedir'' dedi.
'KOYNUNDA YILAN BESLEYEN İNSANLARA BENZİYORLAR'
Reisi, İsrail ile ilişkilerini normalleştiren ülkelere değinerek, ''İsrail ile ilişkilerini sözde normalleştiren ülkeler, koynunda yılan besleyen insana benziyorlar. Bu hareket kuşkusuz 2 milyar Müslümanın hışmı ve öfkesine sebep olacak ve özgürlükçü insanların nefretini kazanacak'' diye konuştu.
İbrahim Reisi, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
''Devlet terörü, insan haklarının sistematik ihlali, yasaklanmış silahların kullanımı, Kudüs ve Batı Şeria halkına yönelik artan baskılar ve Mescid-i Aksa'ya saldırı, İsrail'in güvenliği ve kalıcılığına hiçbir şekilde katkıda bulunmamıştır. İslam ümmetinin gençlerinin direnişi olmasaydı, İsrailliler tekfirciler gibi bölge ülkelerini yutmuş olacaklardı.''
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