İran-İsrail savaşı Lübnan'a sıçradı… Hizbullah Tel Aviv’i vurdu!

Lübnan merkezli, İran yanlısı Şii Hizbullah örgütü, Salı günü Tel Aviv ve Hayfa çevresine fırlattığı roketler ile savaşın başından bu yana ilk kez uzun menzilli bir saldırı gerçekleştirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah’ın attığı üç roketten ikisinin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, bir roketin ise açık alana düştüğünü ve can kaybı yaşanmadığını öne sürdü.

Hizbullah tarafından gün boyunca ayrıca, İsrail’in kuzeyine onlarca roket ve birkaç insansız hava aracı gönderildi. Sınır hattındaki bir yerleşim yerine düşen roketin yaralanmalara neden olduğu bildirildi.

Hizbullah, saldırıların ABD ve İsrail’in ortak operasyonunda İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesine misilleme olduğunu açıkladı.

İsrail tarafından, kayıplar ve genel yıkıma ilişkin gelen bilgilerin, şüpheli olduğu değerlendiriliyor. Tel Aviv yönetimi, vatandaşlarının moralini bozacak haberlerin dışarı çıkmasını engellemek için sert protokoller uyguluyor.

HİZBULLAH'TAN 'AÇIK SAVAŞ' ÇAĞRISI

Hizbullah yetkilileri, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının sürmesi nedeniyle ateşkese bağlı kalma sürecinin sona erdiğini söyledi.

Hizbullah yöneticilerinden Mahmud Komati, şu ifadeleri kullandı:

Siyonist düşman ateşkes anlaşmasına rağmen savaşı hiç durdurmadı. Açık savaş istiyorlarsa, öyle olsun.

Hizbullah ayrıca İsrail’e ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü ve Kfar Şuba ile Kfarkela çevresinde Merkava tanklarını hedef aldığını açıkladı.

İSRAİL'DEN İRAN'A SERT MESAJLAR

İsrail ordusu ise Hizbullah saldırılarının ardından Lübnan’daki İranlı yetkililere yönelik olağandışı bir uyarı yayımladı.

İsrail ordusu sözcüsü Albay Avichay Adraee, İranlı yetkililerin 24 saat içinde Lübnan’ı terk etmesi gerektiğini söyledi.

Adraee açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İsrail ordusu Lübnan’da bulunan İran terör rejimi temsilcilerine derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunuyor. 24 saat içinde ayrılmazlarsa hedef alınacaklar. Bu sürenin ardından Lübnan’da İran rejimi temsilcileri için güvenli hiçbir yer olmayacak.

LÜBNAN GENELİNDE YOĞUN SALDIRILAR

İsrail Hava Kuvvetleri, Güney Lübnan’da yaklaşık 60 Hizbullah hedefini vurduğunu açıkladı.

İsrail ordusuna göre, saldırılarda hedef alınan noktalar arasında; silah depoları, füze rampaları, komuta merkezleri ve askeri altyapı tesisleri yer aldı.

İsrail ayrıca Sayda ve Sur kentlerinde Hizbullah ve Hamas’a ait bazı merkezleri vurduğunu açıkladı.

NETANAHU: 'HİZBULLAH BÜYÜK HATA YAPTI'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Palmachim Hava Üssü’nde yaptığı açıklamada Hizbullah’ı sert sözlerle hedef aldı.

Netanyahu şöyle konuştu:

Hizbullah bize saldırarak çok büyük bir hata yaptı. Güçlü şekilde karşılık verdik ve daha da güçlü şekilde karşılık vereceğiz.

Lübnanlı yetkililere göre İsrail saldırılarında en az 50 kişi öldü, 335 kişi ise yaralandı. On binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail ordusu ise Güney Lübnan’a ek birlikler gönderildiğini ve sınır hattındaki bazı stratejik noktaların kontrol altına alındığını duyurdu.

SURİYE, SINIRA ASKER YIĞIYOR

Reuters’a konuşan kaynaklara göre Suriye ordusu Lübnan sınırına binlerce asker ve roket birlikleri konuşlandırdı.

Suriyeli yetkililer, bu hamlenin; silah ve uyuşturucu kaçakçılığını önlemek ve Hizbullah veya diğer militan grupların Suriye’ye sızmasını engellemek amacıyla yapıldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne göre yalnızca Pazartesi günü 10 bin 629 kişi Lübnan’dan Suriye’ye geçti. Bu rakam Ramazan ayı başından bu yana günlük ortalama 3 bin 900 ila 4 bin 400 kişinin çok üzerinde.