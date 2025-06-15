İran-İsrail savaşında son durum: Hayfa vuruldu, yaralılar var!

İran, başkent Tahran’ın kuzeybatısında bulunan Şahran petrol deposunun İsrail tarafından hedef alındığını açıkladı. Ancak yetkililer, durumun kontrol altına alındığını bildirdi.

Daha önce İsrail’in Buşehr yakınlarındaki bir doğalgaz sahasını ve Abadan’daki bir petrol rafinerisini vurduğu duyurulmuştu.

HAYFA VURULDU, YARALILAR VAR

İsrail’in kuzeyindeki Hayfa bölgesinde İran’dan fırlatılan füzelerin isabet etmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

Öte yandan, Tahran’ın batısındaki Sadra ve Chitgar bölgelerinde patlamalar yaşandı. Al Jazeera tarafından doğrulanan görüntülerde İsrail saldırılarının bu bölgede yoğunlaştığı bildiriliyor.

İsrail ordusu, İran’dan gelen füze saldırılarının sona erdiğini değerlendirerek vatandaşların sığınaklardan çıkabileceğini, ancak yakınlarında kalmaları gerektiğini açıkladı.

'HUSİ LİDER HEDEF ALINDI' İDDİASI

İsrail medyası, İsrail hava kuvvetlerinin Yemen’deki bazı hedeflere hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Saldırıların hedefinde bir Husi komutanın bulunduğu ve operasyonun sonucunun değerlendirildiği ifade ediliyor.

İran Devrim Muhafızları ise İsrail’in saldırılarına yanıt olarak “Gerçek Söz 3” adlı askeri operasyon kapsamında büyük bir füze ve İHA saldırısı başlattığını duyurdu.

İran devlet televizyonu, İsrail'deki bazı askeri hedeflerin İran füzeleri ve İHA'ları tarafından vurulduğunu öne sürdü. Bu iddia henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

İSRAİL'DE GÜVENSİZLİK

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Abas Aslani, İran’ın yalnızca misilleme değil, aynı zamanda İsrail’e karşı caydırıcılık oluşturmaya çalıştığını söyledi. Saldırıların aşamalı olarak devam edebileceğini belirten Aslani, ülkenin hava savunma sistemini güçlendirme çabasında olduğunu da vurguladı.

İsrailli siyasal yorumcu Ori Goldberg, halkın hükümete güvenmediğini ve kendi güvenliklerini sağlama alma arayışında olduklarını söyledi. Halkın İsrail'in İran'ı vurmasını desteklediğini, ancak bu saldırıların İran'ın nükleer programını durdurmayacağını bildiklerini belirtti.

ERDOĞAN VE PUTİN'DEN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail-İran krizinin nükleer müzakerelerle çözülebileceğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin bu sürece katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump’la yaptığı görüşmede İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonunu kınadı ve Orta Doğu’da kontrolsüz bir tırmanışın ciddi sonuçları olabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Fordo uranyum zenginleştirme tesisinde ya da Hondayb ağır su reaktöründe herhangi bir hasar olmadığını duyurdu.

Irak hükümeti, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında Irak hava sahasını kullanmasını 'egemenliğe açık bir saldırı' olarak nitelendirerek kınadı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Bölgede barış ve güvenliği sağlamak istiyoruz ancak Siyonist rejim her girişimi sabote ediyor,” ifadelerini kullandı.