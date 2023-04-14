İran: İsrail'in çöküşü için geri sayım başladı

Yayınlanma: 14.04.2023 - 11:28

Güncelleme: 14.04.2023 - 11:28

İran Genelkurmay Başkanlığı, ülkede her yıl kutlanan "Kudüs Günü" öncesinde, İsrail'in yakın gelecekte varlığının "sona ereceğini" ileri sürdü.

Genelkurmay Başkanlığı, İsrail'in "eşi benzeri görülmemiş bir krizler zinciri" ile karşı karşıya olduğunu savundu.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik dışarıdan gelen "İslami direniş" ve içerideki protestoların "Siyonist rejimin doğasına meydan okuduğunu" ve "Siyonizmin çöküşü için geri sayımın başladığını" söyledi.

Açıklamada, "Tanrı'nın inayetiyle, çok da uzak olmayan bir gelecekte Siyonist rejim diye bir şey kalmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

KUDÜS GÜNÜ

Açıklama, 1979 yılında eski dini lider ve İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ruhullah Humeyni tarafından başlatılan ve her yıl düzenlenen Kudüs Günü öncesinde geldi. Kudüs Günü bu yıl 14 Nisan'a denk geliyor.

Kudüs Günü yürüyüşlerinde göstericiler geleneksel olarak "İsrail'e ölüm" ve "Amerika'ya ölüm" sloganları atarak, iki ülkenin bayraklarını yakıyor.