İran: İsrail'in en ufak hareketinde Tel Aviv'i vuracağız

18 Nisan 2022 Pazartesi, 13:00

İsrail Hava Kuvvetleri, 15 Nisan'da Şam kırsalındaki İran hedeflerine yönelik hava saldırısı düzenlemişti. İsrail'in, Suriye'deki İran hedeflerini vurmasının ardından İran'dan yeni bir tehdit mesajı geldi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in İran'a yönelik en ufak bir olumsuz hareketinin büyük sonuçlar doğuracağını dile getirerek, Tel Aviv'in meşru hedef olacağını söyledi.

'HEDEFİMİZ TEL AVİV OLACAK'

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in en ufak hareketinin İran tarafından izlendiğini belirterek, ''Halkımıza karşı en küçük eylem yapmaları halinde silahlı kuvvetlerimizin hedefi, İsrail'in başkenti olacak ve ordumuzun gücü onları rahat bırakmayacak'' açıklamasında bulundu.

'IRAK'IN KADERİNE BAKIN'

İbrahim Reisi, İran-Irak savaşına atıfta bulunarak, ''Irak'la savaşımızda Saddam ve tüm yabancı güçlere karşı galip geldik. 8 yıl süren bu savaşta Saddam'ın ordusuna istihbarat, silah ve teçhizat vererek, devletimize ve halkımıza karşı savaşmalarını istediler. Ancak sonuç ne oldu? Saddamcıların kaderine bakınız... İran'a karşı savaşanların yenilgiyi itiraf etmelerine bakınız'' dedi.

