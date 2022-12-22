İran istihbaratından Mossad operasyonu: 4 operasyon timi yakaladık
İran, Mossad'a bağlı olduğu iddia edilen "4 operasyon timinin" yakalandığını duyurdu.
İran, Mahsa Emini gösterilerinde terör eylemi hazırlığındaki İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'a bağlı olduğu iddia edilen "4 operasyon timinin" yakalandığını duyurdu.
İran İstihbarat Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Mossad casuslarından oluşan 4 operasyon timi yakalandı. Siyonist rejim, geçen haftalarda ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan ayaklanmalardan yararlanarak operasyon timlerini yönlendirip çok sayıda birleşik terör eylemi gerçekleştirmeyi amaçladı. Tüm teröristler, herhangi bir faaliyet gerçekleştirmeden yakalandı" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlığın açıklamasında, yakalanan kişilerin sayısı ve kimlik bilgilerine dair detay verilmedi.
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