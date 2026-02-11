İran kırmızı çizgiyi ilan etti: Füze kapasitemiz müzakere edilemez

İran dini lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, ülkenin füze kapasitesinin “kırmızı çizgi” olduğunu ve hiçbir şekilde müzakereye açılmayacağını söyledi.

Şemhani, İran İslam Devrimi’nin 47’nci yıl dönümü etkinliklerinde yaptığı açıklamada, “İslam Cumhuriyeti’nin füze kapasitesi müzakere edilemez” ifadelerini kullandı.

ABD ve İran diplomatları, geçen hafta Umman’da dolaylı görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu temaslar, ABD’nin bölgedeki deniz gücünü artırdığı ve Tahran’a yönelik baskının yükseldiği bir dönemde yapıldı.

Washington uzun süredir İran’la yürütülen nükleer görüşmelerin füze programını da kapsayacak şekilde genişletilmesini istiyor. Tahran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programına sınırlamalar getirilmesini tartışabileceğini, ancak füze meselesinin ayrı tutulması gerektiğini savunuyor.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede, İran’la olası bir anlaşmanın Tahran’ın füze kapasitesini de sınırlamasını talep etmesi bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise füze programının müzakerelerin gündeminde hiçbir zaman yer almadığını vurgulamıştı.